PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Під Києвом чоловік забив до смерті пенсіонерку металевою палицею/

Під Києвом чоловік забив до смерті пенсіонерку металевою палицею

У селі Рожни (Київська область) чоловік забив до смерті 70-річну пенсіонерку.

Під Києвом чоловік забив до смерті пенсіонерку металевою палицею

У селі Рожни п’яний чоловік забив до смерті 70-річну пенсіонерку, повідомляє прес-служба поліції Київської області.

А поліцію звернулася дочка жінки і заявила про її зникнення.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні пенсіонерка пішла відвідати свою подругу, яка прикута до ліжка.

Коли вона прийшла в будинок між нею і 58-річним господарем виникла сварка. П’яний чоловік схопив металеву палицю і кілька разів ударив пенсіонерку по голові, затягнув її тіло в іншу кімнату, а сам пішов пити горілку.

Читайте: Лайкав дівчат: в Одесі жінка встромила ніж у живіт чоловікові

Труп жінки виявили наступного дня.

Експертиза встановила, що смерть настала через черепно-мозкову травму.

Чоловік затриманий і зізнався у злочині. Зараз він перебуває в СІЗО. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До речі, у Кривому Розі у ніч з 5 на 6 січня раніше судимий 40-річний чоловік завдав своєму товаришу 60 ударів ножем.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вона знає за що! Під Одесою батько посеред вулиці стратив доньку (18+)
У Києві з вікна випала жінка: на тілі загиблої – сліди побоїв (18+)
У Харкові пасажир убив таксиста серед білого дня. Люди проходили повз
Луценко розкрив схему організації вбивства Гандзюк
У Миколаєві жінку пограбували та забили на смерть на романтичному побаченні
Відрізав голову і заховав у катакомбах. Одеський головоріз постав перед судом
Під Кременчуком в авто знайшли застреленого підприємця
Ціна життів $40 тис.: перше відео розстрілу в Миколаєві і допит стрілка
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка