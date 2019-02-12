У селі Рожни (Київська область) чоловік забив до смерті 70-річну пенсіонерку.

У селі Рожни п’яний чоловік забив до смерті 70-річну пенсіонерку, повідомляє прес-служба поліції Київської області.

А поліцію звернулася дочка жінки і заявила про її зникнення.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні пенсіонерка пішла відвідати свою подругу, яка прикута до ліжка.

Коли вона прийшла в будинок між нею і 58-річним господарем виникла сварка. П’яний чоловік схопив металеву палицю і кілька разів ударив пенсіонерку по голові, затягнув її тіло в іншу кімнату, а сам пішов пити горілку.

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Труп жінки виявили наступного дня.

Експертиза встановила, що смерть настала через черепно-мозкову травму.

Чоловік затриманий і зізнався у злочині. Зараз він перебуває в СІЗО. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До речі, у Кривому Розі у ніч з 5 на 6 січня раніше судимий 40-річний чоловік завдав своєму товаришу 60 ударів ножем.