В Одесі жінка нанесла ножове поранення своєму чоловіку-іноземцю через то, що він залишав вподобання на сторінках інших дівчат у соціальних мережах.

– Жінка спробувала ввести поліцейських в оману, вигадавши історію про напад на неї та її співмешканця вуличних розбійників, але неспростовні докази, виявлені в ході слідчо-розшукових дій, змусили зізнатися у скоєному, – розповіли у ГУНП в Одеській області.

Виявилося, що жінка приревнувала чоловіка до дівчат, фото яких він лайкав в одній із соціальних мереж. Через це вона схопилася за ніж і нанесла поранення у живіт своєму співмешканцю, який є громадянином однієї з країн Близького Сходу.

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Жінці повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Вінницькій області пасажири електрички силоміць забрали у чоловіка маленького хлопчика, у якого були сильні гематоми на очах, та передали його медикам.

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