В Обухові (Київська область) затримали німця, який протягом п’яти років ґвалтував дітей і перебуває в міжнародному розшуку.

В Обухові затримали педофіла, який перебуває у міжнародному розшуку, повідомляє прес-служба Національної поліції України.

За інформацією відомства, німець протягом 2007-2012 років розбещував і ґвалтував дітей. За даними поліції Німеччини, встановлено мінімум 15 таких фактів.

В лютому 2015 року його оголосили в міжнародний розшук.

Поліцейським в Україні повідомили, що він може перебувати на території країни. Його затримали в Обухові.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Його підозрюють за статтями Розбещення підопічних і Розбещення дітей.

Зазначається, що його можуть відправити до Німеччини, щоб справу розслідувала німецька поліція.

Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.

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Раніше Факти ICTV писали, що у Києві 53-річного педофіла, жертвами якого стали дві сестри 7-ми та 10-ти років, засудили до 12 років позбавлення волі.

Фото: Національна поліція