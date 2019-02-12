В Обухові (Київська область) затримали німця, який протягом п’яти років ґвалтував дітей і перебуває в міжнародному розшуку.
В Обухові затримали педофіла, який перебуває у міжнародному розшуку, повідомляє прес-служба Національної поліції України.
За інформацією відомства, німець протягом 2007-2012 років розбещував і ґвалтував дітей. За даними поліції Німеччини, встановлено мінімум 15 таких фактів.
В лютому 2015 року його оголосили в міжнародний розшук.
Поліцейським в Україні повідомили, що він може перебувати на території країни. Його затримали в Обухові.
Читайте: Приставив ніж і роздягнув: у Запоріжжі затримали педофіла
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Його підозрюють за статтями Розбещення підопічних і Розбещення дітей.
Зазначається, що його можуть відправити до Німеччини, щоб справу розслідувала німецька поліція.
Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.
Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію?
- Так 95%, 4817 votes4817 votes 95%95%
- Ні 5%, 258 votes258 votes 5%5%
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві 53-річного педофіла, жертвами якого стали дві сестри 7-ми та 10-ти років, засудили до 12 років позбавлення волі.
Фото: Національна поліція