Майже анекдотичний випадок із затриманням злочинців стався в центрі Одеси.
Двоє невідомих серед білого дня напали на чоловіка, побили, відібрали сумку з великою сумою грошей і стали тікати в бік обласного управління поліції, розповіла у Facebook співробітник патрульної поліції Зоя Мельник.
За її словами, мабуть, грабіжники були в Одесі “на гастролях” і погано знали місто, або похапцем зробили помилку.
Біля управління поліції злочинців спіймали працівники карного розшуку та ювенальної превенції.
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Нещодавно у Дніпрі троє невідомих напали на чоловіка біля під’їзду будинку, викравши у нього сумку з $100 тис.
Фото: Зоя Мельник/Facebook
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