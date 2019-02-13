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Пограбування по-одеськи: тікаючи, злочинці забігли до відділку поліції

Майже анекдотичний випадок із затриманням злочинців стався в центрі Одеси.

Пограбування в Одесі

Двоє невідомих серед білого дня напали на чоловіка, побили, відібрали сумку з великою сумою грошей і стали тікати в бік обласного управління поліції, розповіла у Facebook співробітник патрульної поліції Зоя Мельник.

За її словами, мабуть, грабіжники були в Одесі “на гастролях” і погано знали місто, або похапцем зробили помилку.

Біля управління поліції злочинців спіймали працівники карного розшуку та ювенальної превенції.

Читайте: Пограбування інкасаторського авто в Ірпені: вкрали на мільйон більше

Нещодавно у Дніпрі троє невідомих напали на чоловіка біля під’їзду будинку, викравши у нього сумку з $100 тис.

Фото: Зоя Мельник/Facebook

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