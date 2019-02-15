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Факты / Происшествия / В США открыли стрельбу возле университета, есть раненые/

У США відкрили стрілянину біля університету, є поранені

У американському місті Аврора (штат Іллінойс) невідомі відкрили стрілянину біля місцевого університету., Поранено щонайменше чотирьох людей.

Стрілянина у США

Під час перестрілки поранено чотирьох поліцейських, повідомляє ABC New.

Місцева влада уточнила, що підозрюваний у стрільбі вже затриманий.

В одну з лікарень привезли двох постраждалих внаслідок стрілянини. Їхньому життю нічого не загрожує.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент Дональд Трамп стежить за ситуацією в Аврорі.

Місто Аврора знаходиться в 40 милях (приблизно 64 км) на схід від Чикаго.

Читайте: У Каліфорнії сталася стрілянина в боулінгу, є жертви і поранені

Нагадаємо, 4 лютого у Чикаго внаслідок перестрілки біля бару загинули дві людини, ще п’ять отримали поранення.

Фото: fox32chicago.com

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