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Криваве вбивство у США: в будинку знайшли тіла жінки і трьох дітей

В американському штаті Мічиган поліція знайшла у будинку тіла жінки й трьох малолітніх дітей, які загинули від вогнепальних поранень.

Пістолет

Вбивство сталося на околиці міста Седар Спрінгс західного округу Кент, передає Associated Press.

Шериф округу Кент розповів, що вони отримали телефонне повідомлення в службу порятунку 911.

Поліція наразі перевіряє родинні зв’язки усіх жертв.

Одна із версій трагедії – збройний напад.

Читайте: У Каліфорнії сталася стрілянина в боулінгу, є жертви і поранені

До слова, днями у США чоловік через звільнення застрелив п’ятьох колег та поранив п’ятьох поліцейських.

Фото: pixabay.com

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