В американському штаті Мічиган поліція знайшла у будинку тіла жінки й трьох малолітніх дітей, які загинули від вогнепальних поранень.
Вбивство сталося на околиці міста Седар Спрінгс західного округу Кент, передає Associated Press.
Шериф округу Кент розповів, що вони отримали телефонне повідомлення в службу порятунку 911.
Поліція наразі перевіряє родинні зв’язки усіх жертв.
Одна із версій трагедії – збройний напад.
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До слова, днями у США чоловік через звільнення застрелив п’ятьох колег та поранив п’ятьох поліцейських.
Фото: pixabay.com
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