Найбільший вулкан Європи Етна прокинувся на Сицилії (Італія).
Найбільший вулкан Європи Етна прокинувся на Сицилії (Італія), пише Express.
Через величезну хмару попелу, яку викинув вулкан, довелося скасувати частину авіарейсів.
Зокрема, аеропорт Катанія-Фонтанаросса скасував деякі рейси.
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Відзначається, що в аеропорту діє обмеження на польоти – до чотирьох вильотів на годину.
Також можливі затримки і незручності на вильоти.
Вчені вважають, що у майбутньому вулкан Етна може загрожувати жителям Європи цунамі, оскільки він сповзає у Середземне море.
Фото: скріншот/euronews
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