В майбутньому вулкан Етна може загрожувати жителям Європи не тільки виверженням.
Вчені вважають, що в майбутньому вулкан Етна може загрожувати жителям Європи цунамі, оскільки він сповзає у Середземне море, повідомляє Science Alert.
– Весь схил знаходиться в русі через силу тяжіння. Тому цілком можливо, що він може катастрофічно зруйнуватися, що може викликати цунамі в усьому Середземномор’ї, – розповів геофізик Хейдрун Копп з Центру геоморфологічних досліджень Гельмгольца.
За словами дослідників, сповзання може бути викликано наростанням тиску магми всередині вулкана.
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Наразі у вчених немає можливості передбачити, коли саме відбудеться катастрофа. Вона може трапитися в будь-який момент.
До слова, в Індонезії на острові Сулавесі, де стався потужний землетрус і цунамі, почалося виверження вулкана Сопутан.