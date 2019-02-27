У Пенсільванії (США) 45-річна жінка та її 19-річна дочка підозрюються у вбивстві п’ятьох родичів.
У Пенсільванії (США) 45-річна жінка та її 19-річна дочка підозрюються у вбивстві п’ятьох родичів, пише CNN.
Обидві жінки зізналися у вбивствах. Мати розповіла, що всі родичі “хотіли померти”.
Під час свідчень жінки розповіли, що всіх своїх жертв вони задушили.
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Серед убитих троє дітей (двом з них дев’ять і 13 років) та дві сестри жінки.
Всі тіла були знайдені в одній спальні, обличчям доверху біля підніжжя ліжка.
У письмових свідченнях точно не зрозуміло хто кого вбивав, оскільки жінки плутаються у своїх словах.
У США мати і дочка вбили п’ятьох родичів, серед них троє дітей / 2 фотографии
Раніше повідомлялося, що у Харкові батько з сином вбили колишнього правоохоронця, розчленували його тіло і з’їли.
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