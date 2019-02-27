У Пенсільванії (США) 45-річна жінка та її 19-річна дочка підозрюються у вбивстві п’ятьох родичів.

У Пенсільванії (США) 45-річна жінка та її 19-річна дочка підозрюються у вбивстві п’ятьох родичів, пише CNN.

Обидві жінки зізналися у вбивствах. Мати розповіла, що всі родичі “хотіли померти”.

Під час свідчень жінки розповіли, що всіх своїх жертв вони задушили.

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Серед убитих троє дітей (двом з них дев’ять і 13 років) та дві сестри жінки.

Всі тіла були знайдені в одній спальні, обличчям доверху біля підніжжя ліжка.

У письмових свідченнях точно не зрозуміло хто кого вбивав, оскільки жінки плутаються у своїх словах.









У США мати і дочка вбили п’ятьох родичів, серед них троє дітей / 2 фотографии

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