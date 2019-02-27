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У США мати і дочка вбили п’ятьох родичів, серед них троє дітей

У Пенсільванії (США) 45-річна жінка та її 19-річна дочка підозрюються у вбивстві п’ятьох родичів.

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У Пенсільванії (США) 45-річна жінка та її 19-річна дочка підозрюються у вбивстві п’ятьох родичів, пише CNN.

Обидві жінки зізналися у вбивствах. Мати розповіла, що всі родичі “хотіли померти”.

Під час свідчень жінки розповіли, що всіх своїх жертв вони задушили.

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Серед убитих троє дітей (двом з них дев’ять і 13 років) та дві сестри жінки.

Всі тіла були знайдені в одній спальні, обличчям доверху біля підніжжя ліжка.

У письмових свідченнях точно не зрозуміло хто кого вбивав, оскільки жінки плутаються у своїх словах.

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У США мати і дочка вбили п’ятьох родичів, серед них троє дітей / 2 фотографии

Раніше повідомлялося, що у Харкові батько з сином вбили колишнього правоохоронця, розчленували його тіло і з’їли.

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