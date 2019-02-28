У Києві в одну з квартир на вулиці Оноре де Бальзака заповзла змія, яка втекла з квартири поверхом вище.

Родина знайшла у себе вдома змію і зателефонувала волонтерам. Ті забрали земноводне до себе на утримання.

Про це повідомило співтовариство Kyiv Animal Rescue Group.

Наступного ранку подзвонили господарі змії і забрали її назад.

Виявляється, що змія втекла з тераріуму і через вентиляцію проникла у сусідню квартиру поверхом нижче.

Непроханий гість виявився променистим полозом – вид неотруйних змій з родини вужеві, що мешкає в Азії.

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До речі, у Миколаєві змія заповзла на балкон квартири і з’їла папугу.