PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Незваный гость: в квартиру Киева заползла змея

В Киеве в одну из квартир на улице Оноре де Бальзака залезла змея, которая сбежала из квартиры этажом выше.

Незваный гость: в квартиру Киева заползла змея

Семья обнаружила у себя дома змею и позвонила волонтерам. Те забрали земноводное к себе на содержание.

Об этом сообщило сообщество Kyiv Animal Rescue Group.

На следующее утро позвонили хозяева питомца и забрали его.

Оказывается, что змея сбежала из террариума и через вентиляцию проникла в соседнюю квартиру этажом ниже.

Незваный гость оказался лучистым полозом – вид неядовитых змей из семейства ужеобразных, обитающий в Азии.

Читайте: Что делать, если укусила змея: советы Минздрава

К слову, в Николаеве змея заползла на балкон квартиры и съела попугая.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Подозрение на покушение: в Киеве взорвалось авто с водителем
Загадочная смерть нацгвардейца в Киеве – парень выпал из окна
С еще одной центральной улицы Киева убрали незаконную наружную рекламу – КГГА
Ванесса Паради сняла клип в Киеве
Осокорковские луга: в Киеве создадут ландшафтный заказник на 150 га
Владельцам карточки киевлянина будут продавать соцхлеб со скидкой 20-70% – КГГА
Снегопад в Киеве: столицу сковали многочисленные пробки
В Киеве мужчина совершил убийство и притворился мертвым
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка