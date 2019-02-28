В Киеве в одну из квартир на улице Оноре де Бальзака залезла змея, которая сбежала из квартиры этажом выше.
Семья обнаружила у себя дома змею и позвонила волонтерам. Те забрали земноводное к себе на содержание.
Об этом сообщило сообщество Kyiv Animal Rescue Group.
На следующее утро позвонили хозяева питомца и забрали его.
Оказывается, что змея сбежала из террариума и через вентиляцию проникла в соседнюю квартиру этажом ниже.
Незваный гость оказался лучистым полозом – вид неядовитых змей из семейства ужеобразных, обитающий в Азии.
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К слову, в Николаеве змея заползла на балкон квартиры и съела попугая.
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