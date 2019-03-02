На вулиці Радіотехнічній у Харкові внаслідок вибуху газового балона на автомобілі ГАЗ, що належить водоканалу, загинув співробітник комунального підприємства.
Вибух балона на машині стався о 15.05, повідомляє обласна поліція.
Комунальники проводили ремонтні роботи водогону.
За даними місцевих ЗМІ, у момент вибуху двоє працівників водоканалу знаходилися в машині, один встиг вибігти, а інший залишився і загинув.
Судячи з відео, вибух був дуже сильний вибух – від авто лишилася лише кабіна.
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Нагадаємо, 22 грудня у центрі Львова на різдвяному ярмарку прогримів сильний вибух. В результаті постраждало п’ять осіб, одна з них пізніше померла.
Фото: скрін відео Харьков 1654
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