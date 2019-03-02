На улице Радиотехнической в Харькове в результате взрыва газового баллона на автомобиле ГАЗ, принадлежащего водоканалу, погиб сотрудник коммунального предприятия.
Взрыв баллона на машине произошел в 15.05, сообщает областная полиция.
Коммунальщики проводили ремонтные работы водопровода.
По данным местных СМИ, в момент взрыва двое работников водоканала находились в машине, один успел выбежать, а другой остался и погиб.
Судя по видео, взрыв был очень сильный взрыв – от авто осталась только кабина.
Читайте: Оторвало пальцы и повредило органы: трое детей в больнице после взрыва “игрушки
Напомним, 22 декабря в центре Львова на рождественской ярмарке прогремел сильный взрыв. В результате пострадало пять человек, один из них позже умер.
Фото: скрин видео Харьков 1654
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+