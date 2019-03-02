На улице Радиотехнической в Харькове в результате взрыва газового баллона на автомобиле ГАЗ, принадлежащего водоканалу, погиб сотрудник коммунального предприятия.

Взрыв баллона на машине произошел в 15.05, сообщает областная полиция.

Коммунальщики проводили ремонтные работы водопровода.

По данным местных СМИ, в момент взрыва двое работников водоканала находились в машине, один успел выбежать, а другой остался и погиб.

Судя по видео, взрыв был очень сильный взрыв – от авто осталась только кабина.

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Напомним, 22 декабря в центре Львова на рождественской ярмарке прогремел сильный взрыв. В результате пострадало пять человек, один из них позже умер.

Фото: скрин видео Харьков 1654