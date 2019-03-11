Ялина, яка впала через сильний вітер, перекрила під’їзд біля Верховной Ради.
Вітер у Києві повалив ялину біля будівлі Верховної Ради.
Дерево впало у понеділок, 11 березня, на вулиці Грушевського, 5, пишуть очевидці в соцмережах.
Через інцидент було перекрито в’їзд у внутрішній двір парламенту. Також ялина перегородила підхід до одного з під’їздів.
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Повідомляється, що до моменту написання замітки дерево, що впало, розпиляли і прибрали з проїзду.
До слова, раніше ураган у Києві зірвав дахи біля станцій метро Золоті ворота й Оболонь.
Фото: Світлана Мирна
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