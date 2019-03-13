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Загадкова смерть у Києві: у чоловіка в руках вибухнув невідомий предмет

У київському гуртожитку на вулиці Молодогвардійській знайшли тіло чоловіка з невідомим предметом у руках.

Загадкова смерть у Києві

Сусід загиблого по кімнаті розповів, що напередодні товариш приніс невідомий предмет, походження якого не пояснив.

Коли ж він намагався перевірити його справність – стався вибух.

Чоловік отримав поранення. Чому сусід відразу не надав йому допомогу – не викликав швидку та лише наступного дня повідомив про випадок правоохоронцям – встановить слідство.

Загиблий – мешканець Київської області, 1987 року народження, який тимчасово працював у столиці.

Причину смерті буде встановлено за результатами судово-медичної експертизи.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – Умисне вбивство із додатковою кваліфікацією – нещасний випадок та за ч. 3 ст. 136 – Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

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Загадкова смерть у Києві: у чоловіка в руках вибухнув невідомий предмет / 2 фотографии

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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