У київському гуртожитку на вулиці Молодогвардійській знайшли тіло чоловіка з невідомим предметом у руках.

Сусід загиблого по кімнаті розповів, що напередодні товариш приніс невідомий предмет, походження якого не пояснив.

Коли ж він намагався перевірити його справність – стався вибух.

Чоловік отримав поранення. Чому сусід відразу не надав йому допомогу – не викликав швидку та лише наступного дня повідомив про випадок правоохоронцям – встановить слідство.

Загиблий – мешканець Київської області, 1987 року народження, який тимчасово працював у столиці.

Причину смерті буде встановлено за результатами судово-медичної експертизи.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – Умисне вбивство із додатковою кваліфікацією – нещасний випадок та за ч. 3 ст. 136 – Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані.







