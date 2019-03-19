У Харкові затримано чоловіка і жінку, які продавали українок в сексуальне рабство в Монако.

У Харкові затримана пара, яка продавала українок в сексуальне рабство в Монако.

Продажем дівчат займався уродженець Буковини, який проживає в Італії, і мешканка Києва.

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У поліції встановили, що вони налагодили канал вербування та відправлення українок до Монако, де вони ставали жертвами сексуальної експлуатації.

Зловмисники були затримані. Їм пред’явлено звинувачення за ст.149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини).

Раніше в Києві затримали групу сутенерів: троє українців і громадянин КНР вербували і переправляли українок в сексуальне рабство до Китаю.