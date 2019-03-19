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В Харькове задержали пару, продававшую украинок в секс-рабство в Монако

В Харькове задержаны мужчина и женщина, которые продавали украинок в сексуальное рабство в Монако.

В Харькове задержали пару, продававшую украинок в секс-рабство в Монако

В Харькове задержана пара, которая продавала украинок в сексуальное рабство в Монако.

Продажей девушек занимался уроженец Буковины, проживающий в Италии, и жительница Киева.

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В полиции установили, что они наладили канал вербовки и отправки украинок в Монако, где они становились жертвами сексуальной эксплуатации.

Злоумышленники были задержаны. Им предъявлено обвинение по ст.149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека).

Ранее в Киеве задержали группу сутенеров: трое украинцев и гражданин КНР вербовали и переправляли украинок в сексуальное рабство в Китай.

Источник: УНН

Фото: Dreamstime

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