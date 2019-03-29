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Селфі у Великому каньйоні: турист спіткнувся і впав з 300 метрів

У Великому каньйоні (США) загинув турист, намагаючись зробити селфі.

Селфі у Великому каньйоні: турист спіткнувся і впав з 300 метрів

50-річний турист з Гонконгу спіткнувся і впав з 300 метрів у Великому каньйоні коли намагався зробити селфі.

Тіло чоловіка знайшли в лісовій місцевості та підняли гелікоптером.

Читайте: Селфі з ягуаром: хижак напав на відвідувачку зоопарку (18+)

Після нещасного випадку цей район був закритий для відвідування туристами цілий день.

Нагадаємо, під Києвом зацепер загинув на даху електрички, куди заліз, аби зробити селфі.

Джерело: AP

Фото: Dreamstime

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