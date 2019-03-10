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Селфі з ягуаром: хижак напав на відвідувачку зоопарку (18+)

У зоопарку штату Арізона США ягуар напав на жінку, яка всупереч правилам безпеки вирішила зробити селфі біля вольєра хижака.

Селфі з ягуаром: хижак напав на відвідувачку зоопарку (18+)

Жінка перейшла через спеціально встановлений бар’єр, підійшла до вольєра і спробувала зробити знімок з хижаком.

Про це повідомляє Fox News.

У цей час ягуар і напав на відвідувачку. Він залишив глибокі рани на її руках.

Оскільки ця подія трапилася через помилку жінки, то тварину присипляти не будуть.

Обережно, відео не для людей зі слабкими нервами!

Взагалі ягуари нападають людей дуже рідко, що різко відрізняє їх від пантер. Якщо ягуара не провокувати, він зазвичай не агресивний, а скоріше цікавий і може просто йти за людиною лісом, не проявляючи ворожості.

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До речі, у Флориді в зоопарку на дворічну дівчинку напав носоріг і зачепив її рогом.

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