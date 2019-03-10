У зоопарку штату Арізона США ягуар напав на жінку, яка всупереч правилам безпеки вирішила зробити селфі біля вольєра хижака.
Жінка перейшла через спеціально встановлений бар’єр, підійшла до вольєра і спробувала зробити знімок з хижаком.
Про це повідомляє Fox News.
У цей час ягуар і напав на відвідувачку. Він залишив глибокі рани на її руках.
Оскільки ця подія трапилася через помилку жінки, то тварину присипляти не будуть.
Обережно, відео не для людей зі слабкими нервами!
#BREAKING: Rural Metro has responded to a report of a woman getting attacked by a jaguar at Wildlife World Zoo.
Courtesy: Adam Wilkerson pic.twitter.com/PMUFL5BWUy
— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) 10 марта 2019 г.
Взагалі ягуари нападають людей дуже рідко, що різко відрізняє їх від пантер. Якщо ягуара не провокувати, він зазвичай не агресивний, а скоріше цікавий і може просто йти за людиною лісом, не проявляючи ворожості.
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До речі, у Флориді в зоопарку на дворічну дівчинку напав носоріг і зачепив її рогом.