Жінка перейшла через спеціально встановлений бар’єр, підійшла до вольєра і спробувала зробити знімок з хижаком.

Про це повідомляє Fox News.

У цей час ягуар і напав на відвідувачку. Він залишив глибокі рани на її руках.

Оскільки ця подія трапилася через помилку жінки, то тварину присипляти не будуть.

Обережно, відео не для людей зі слабкими нервами!

#BREAKING: Rural Metro has responded to a report of a woman getting attacked by a jaguar at Wildlife World Zoo.

Courtesy: Adam Wilkerson pic.twitter.com/PMUFL5BWUy

— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) 10 марта 2019 г.