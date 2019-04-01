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Невідомі обстріляли пам’ятник Сагайдачному на Черкащині

У Черкаській області невідомі обстріляли пам’ятник українському гетьману Петру Сагайдачному.

Невідомі обстріляли пам’ятник Сагайдачному на Черкащині

У Трахтемирові (Черкаська область) невідомі обстріляли з вогнепальної зброї пам’ятник гетьману Петру Сагайдачному.

Пам’ятник зі слідами від куль, помітив випадковий перехожий.

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Про те, коли стався акт вандалізму невідомо.

До слова, пам’ятник був встановлений рік тому.

Раніше в мережі з’явилося відео прокремлівського пропагандиста Грема Філліпса, на якому він осквернив могилу Степана Бандери в Мюнхені.

Джерело: Козацький край

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