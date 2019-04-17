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Троє росіян намагалися дати хабар прикордонникам, щоб потрапити в Україну

Співробітники Державної прикордонної служби завадили трьом росіянам потрапити в Україну.

Троє росіян намагалися дати хабар прикордонникам, щоб потрапити в Україну

Троє росіян були затримані на кордоні з Україною при спробі дати хабар прикордонникам.

У пункті пропуску Жуляни затримана 22-річна росіянка, яка намагалася за €600 потрапити на територію України.

– В ході заходів прикордонного контролю жінці було відмовлено у пропуску через державний кордон, між тим росіянка спробувала “домовитися” про перегляд рішення, – йдеться в повідомленні.

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Також була зафіксована спроба дати хабар в розмірі 7,5 тис. рублів (близько 3,5 тис. грн – Ред.) громадянином Білорусі в пункті пропуску Доманово.

Чоловік намагався “вирішити” питання з прикордонником про пропуск на територію України двох росіян, яким було відмовлено у в’їзді. Вони не змогли підтвердити мету свого перебування в країні.

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Троє росіян намагалися дати хабар прикордонникам, щоб потрапити в Україну / 3 фотографии

Нагадаємо, сьогодні СБУ припинила діяльність на території України диверсійно-терористичної групи спецслужб РФ, в яку входило сім осіб.

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