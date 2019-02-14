У Бердянську комісара військкомату затримали під час отримання хабара за звільнення від військової служби.

У Бердянську комісара військкомату затримали під час отримання хабара за звільнення від військової служби, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Працівник військкомату вимагав $1,2 за непризов на військову службу. Його затримали під час отримання другої частини грошей.

На початку лютого слідчими Державного бюро розслідувань задокументувано факт отримання комісаром частини хабара в сумі €300, а 13 лютого, він був затриманий під час отримання €450.

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Військового затримали і зараз вирішується питання про повідомлення підозри. Слідство триває.

























У Бердянську співробітника військкомату затримали на хабарі $1,2 тис. / 6 фотографий

Раніше в Дніпропетровській області затримали підполковника, який вимагав хабар у розмірі $7 тис.

Фото: Державне бюро розслідувань