У Бердянську комісара військкомату затримали під час отримання хабара за звільнення від військової служби.
У Бердянську комісара військкомату затримали під час отримання хабара за звільнення від військової служби, повідомляє Державне бюро розслідувань.
Працівник військкомату вимагав $1,2 за непризов на військову службу. Його затримали під час отримання другої частини грошей.
На початку лютого слідчими Державного бюро розслідувань задокументувано факт отримання комісаром частини хабара в сумі €300, а 13 лютого, він був затриманий під час отримання €450.
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Військового затримали і зараз вирішується питання про повідомлення підозри. Слідство триває.
У Бердянську співробітника військкомату затримали на хабарі $1,2 тис. / 6 фотографий
Раніше в Дніпропетровській області затримали підполковника, який вимагав хабар у розмірі $7 тис.
Фото: Державне бюро розслідувань
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