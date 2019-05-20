У Кривому Розі водолази виявили тіло 13-річного підлітка, який впав у кар’єр. Його ровесниця отримала важкі травми.
На Дніпропетровщині у Кривому Розі під час спроби зробити селфі над затопленим гранітно-рудним кар’єром загинув 13-річний підліток, його ровесницю госпіталізовано.
Дівчинку з численними забоями та переломом лівого ліктя доставлено до травматологічного відділення Криворізької лікарні №8. Медики оцінюють її стан як тяжкий.
В Покровському районі міста підлітки вирішили сфотографуватися, але зірвалися зі скелі над кар’єром. Хлопчик вдарився головою об каміння і впав у воду без свідомості.
– Тіло потонулого на глибині п’яти метрів і на відстані трьох метрів від берега дістали водолази, – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, 50-річний турист з Гонконгу спіткнувся і впав з 300 метрів у Великому каньйоні, коли намагався зробити селфі.
Джерело: krivbass.city.