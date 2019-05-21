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Факти / Надзвичайні події

У Туреччині на 19-річну дівчину впала купа цегли

У Туреччині на голову 19-річної дівчини впала купа цеглин, після чого вона не лишене втратила свідомість, а й за допомогою перехожих зуміла піднятися.

У Туреччині на 19-річну дівчину впала купа цегли

У Денізлі (Туреччина) на перехожу впала купа цегли. Дівчина спокійно йшла тротуаром, коли на неї обрушився каменепад. Постраждала впала, але одразу спробувала піднятися. Їй допомогли перехожі, які стали свідками цієї картини.

19-річну дівчину госпіталізували у лікарню університету Памуккале на заході Туреччини. Її стан оцінюється як стабільний, вона знаходиться під наглядом лікарів.

Цегла впали з четвертого поверху, де проводилися будівельні роботи. За попередньою версією, це сталося через помилку робітника.

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До речі, у Шанхаї завалився дах фабрики. Рятувальники витягли живими 17 людей.

Джерело: Daily Mail

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