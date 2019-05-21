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Факты / Происшествия

В Турции на 19-летнюю девушку упала груда кирпичей

В Турции на голову 19-летней девушки упала груда кирпичей, после чего она не только не потеряла сознание, но и сумела подняться с помощью прохожих.

В Турции на 19-летнюю девушку упала груда кирпичей

В Денизли (Турция) на прохожую упала груда кирпичей. Девушка спокойно шла по тротуару, когда на нее обрушился камнепад. Пострадавшая упала, но тут же попыталась подняться. Ей помогли прохожие, которые стали свидетелями этой картины.

19-летнюю девушку госпитализировали в больницу университета Памуккале на западе Турции. Ее состояние оценивается как стабильное, она находится под наблюдением врачей.

Кирпичи упали с четвертого этажа, там проводились строительные работы. По предварительной версии, это произошло из-за ошибки рабочего.

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К слову, в Шанхае обвалилась крыша фабрики. Спасатели вытащили живыми 17 человек.

Источник: Daily Mail

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