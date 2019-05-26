У Києві в парку Муромець загорілися трибуни і підсобні приміщення волейбольного поля.

Як повідомили очевидці, займання сталося практично миттєво. Вогонь швидко поширився майже на всі будови.

Представники компанії, якій належить волейбольне поле, сказали, що вони не виключають можливість підпалу проте треба дочекатися результатів експертизи.

































У парку Муромець згоріли трибуни волейбольного поля / 8 фотографий

В результаті пожежі, більша частина трибун і підсобних приміщень повністю згоріли. На місці працювали бригади рятувальників ДСНС, які протягом сорока хвилин намагалися ліквідувати вогонь.

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