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Факти / Надзвичайні події

У парку Муромець згоріли трибуни волейбольного поля

У Києві в парку Муромець загорілися трибуни і підсобні приміщення волейбольного поля.

У парку Муромець згоріли трибуни волейбольного поля

Як повідомили очевидці, займання сталося практично миттєво. Вогонь швидко поширився майже на всі будови.

Представники компанії, якій належить волейбольне поле, сказали, що вони не виключають можливість підпалу проте треба дочекатися результатів експертизи.

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У парку Муромець згоріли трибуни волейбольного поля / 8 фотографий

В результаті пожежі, більша частина трибун і підсобних приміщень повністю згоріли. На місці працювали бригади рятувальників ДСНС, які протягом сорока хвилин намагалися ліквідувати вогонь.

Читайте: На Рівненщині під час пожежі загинули двоє людей

Раніше Факти ICTV писали про масштабну пожежу в Одесі, де загорівся 12-поверховий будинок.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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