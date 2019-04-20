В Одесі на 5-й станції Фонтану загорівся 12-поверховий житловий будинок. Людей евакуювали, ніхто не постраждав.
Очевидці розповіли, що пожежа почалася на нижніх поверхах і дуже швидко вогонь поширився на верхні.
Причиною пожежі міг стати кондиціонер на фасаді будинку, але ця інформація поки не підтверджена.
Розташований у будинку ТЦ П’ятий елемент не пошкоджений, тільки квартири.
Гасіння пожежі триває. Через пожежну техніку на 5-й станції утворився затор.
Масштабна пожежа в Одесі – загорівся 12-поверховий будинок / 2 фотографии
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Нещодавно у Києві сталася масштабна пожежа у приватному секторі, внаслідок якої вибухнули кілька балонів з газом.
Фото: Думская
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