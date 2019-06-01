У США чоловік застрелив 12 людей і був ліквідований працівниками поліції.
В американському місті Вірджинія-Біч (штат Вірджинія) у п’ятницю, 31 травня, чоловік відкрив стрілянину, убивши щонайменше 12 людей і поранивши щонайменше чотирьох.
Він також загинув у результаті перестрілки з поліцією.
Нападник виявився незадоволеним співробітником місцевого муніципалітету.
У лікарні розповіли, що три людини знаходяться у критичному стані, і одна у задовільному.
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Нагадаємо, у США в школі сталася стрілянина, в результаті якої загинув школяр.
Джерело: CNN
Фото: Virginia Beach Police Department
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