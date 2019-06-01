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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина у США: вбито щонайменше 12 осіб

У США чоловік застрелив 12 людей і був ліквідований працівниками поліції.

Стрілянина у США: вбито щонайменше 12 осіб

В американському місті Вірджинія-Біч (штат Вірджинія) у п’ятницю, 31 травня, чоловік відкрив стрілянину, убивши щонайменше 12 людей і поранивши щонайменше чотирьох.

Він також загинув у результаті перестрілки з поліцією.

Нападник виявився незадоволеним співробітником місцевого муніципалітету.

У лікарні розповіли, що три людини знаходяться у критичному стані, і одна у задовільному.

Читайте: На Львівщині чоловік влаштував стрілянину у магазині

Нагадаємо, у США в школі сталася стрілянина, в результаті якої загинув школяр.

Джерело: CNN

Фото: Virginia Beach Police Department

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