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Біля Білого дому в США сталася стрілянина, поранений чоловік

Співробітники секретної служби відкрили стрілянину біля Білого дому через порушника.

Біля Білого дому в США сталася стрілянина, поранений чоловік

Біля Білого дому в США співробітники секретної служби вистрілили в чоловіка, який хотів зайти на закриту територію.

Відзначається, що чоловік йшов на закриту територію Білого дому незабаром після того, як президент США Дональд Трамп покинув Південну галявину.

Читайте: Стрілянина в школі США: семеро постраждалих, один загиблий

Спочатку його попередили усно, а потім почали стріляти.

Про стан здоров’я потерпілого не повідомляється.

Нагадаємо, 1 червня в США чоловік застрелив 12 осіб і був ліквідований працівниками поліції.

Джерело: Xinhua

Фото: Dreamstime

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