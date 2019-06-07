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Затримали за 15 хвилин: на Херсонщині чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку

У Херсонській області чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку.

Затримали за 15 хвилин: на Херсонщині чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку

До поліції Херсонської області звернулася жінка і повідомила, що малознайомий чоловік зґвалтував її 7-річну доньку.

Підозрюваного затримали через 15 хв. Зловмиснику 33 роки і він раніше судимий за крадіжки та незаконне зберігання зброї.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.152 КК України (Зґвалтування). Підозрюваному може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві засудили до 15 років в’язниці педофіла, який неодноразово гвалтував 15-річну дівчинку та її 2-річного брата.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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