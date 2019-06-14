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Факти / Надзвичайні події

Вкрали півмільйона: на Дніпропетровщині знову підірвали банкомат

В одному з сіл Дніпропетровської області невідомі особи підірвали банкомат Ощадбанку і вкрали з нього майже півмільйона грн.

Вкрали півмільйона: на Дніпропетровщині знову підірвали банкомат

На Дніпропетровщині у приміщенні сільської ради невідомі зловмисники підірвали банкомат Ощадбанку.

Група осіб викрала з банкомату майже 500 тис. грн після чого зловмисники втекли з місця злочину на автомобілі.

Читайте: У Харкові підірвали і пограбували два банкомати: оголошено винагороду

Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 КК України.

Нагадаємо, 17 травня у Дніпрі на вулиці Партизанській невідомі підірвали банкомат Приватбанку і винесли звідти гроші.

Джерело: УНН

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