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У Харкові підірвали і пограбували два банкомати: оголошено винагороду

Зловмисники підірвали банкомати за допомогою спецзасобів і втекли, прихопивши гроші.

У Харкові підірвали і пограбували два банкомати: оголошено винагороду

У Харкові в ніч на 22 лютого було скоєно напад на банкомати двох українських банків – ПриватБанк і Укрсиббанк.

Один із них невідомі підірвали о 3:14, після чого вилучили звідти касети. Напад стався на пр.Перемоги.

Другий було підірвано трьома чоловіками в масках о 3:26 на вул. Врубеля. Гроші з банкомату зловмисники забрали в мішку. Після крадіжки ці троє сіли в авто сірого кольору і зникли з місця злочину.

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У Харкові підірвали і пограбували два банкомати: оголошено винагороду / 2 фотографии

Завдяки операції Сирена поліція змогла відшукати машину, в якій виявили елементи банківських касет.

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За інформацією правоохоронців, один із грабіжників був одягнений в темно-зелений плащ. Двоє інших – в темні куртки з капюшонами, у одного з них капюшон всередині червоний.

Відзначається, що в результаті вибухів ніхто не постраждав.

Приватбанк оголосив винагороду в 50 тис. грн за інформацію щодо пограбування.

До слова, в Харкові у минулому році було зафіксовано пограбування банкомату, під час якого злодії також скористалися вибухом.

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