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Факти / Надзвичайні події

Ножем у серце: в Одесі на пляжі вбили студента-іноземця

В Одесі на пляжі Аркадія сталося криваве вбивство студента-іноземця.

Ножем у серце: в Одесі на пляжі вбили студента-іноземця

В Одесі невідомий вдарив ножем у серце громадянина Марокко. Він був студентом одного з одеських вузів.

Потерпілий помер у кареті швидкої допомоги.

Читайте: Під Херсоном повісилася дев’ятирічна дівчинка

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

До речі, на Київщині чоловік серед білого дня безжалісно пошматував ножем 25-річного хлопця через зауваження, йому перерізали горло. До приїзду швидкої хлопець буквально стік кров’ю.

Джерело: УНН

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