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Факти / Надзвичайні події

Кров била фонтаном: на Київщині чоловік через зауваження перерізав хлопцеві горло (18+)

На Київщині чоловік серед білого дня безжалісно пошматував ножем 25-річного хлопця через зауваження.

Кров била фонтаном: на Київщині чоловік через зауваження перерізав хлопцеві горло (18+)

На Київщині у дворі багатоповерхівки чоловік накинувся із ножем на хлопця через те, що той зробив йому зауваження. Різник кілька разів поцілив жертві  у груди. А потім одним, точним ударом перерізав бідолашному горлянку.

У пошуках порятунку постраждалий чоловік з останніх сил зміг пройти кілька метрів. А потім упав, наче підкошений. Подвір’я, де сталася жорстока різанина і досі усе червоне.

Кров із рани била фонтаном. Доки їхала швидка, сусіди намагалися врятувати пораненого самотужки.

– У нього на сонній артерії оттака просто величезна була діра. Прикладала серветки і притримувала, щоб кров не текла, каже Надія, яка стала свідком жорстокої розправи.

Але лікарі не встигли. До приїзду швидкої хлопець буквально стік кров’ю.

У нападникові мешканці впізнали свого сусіда – двадцятип’ятирічного Віталія. І слава у нього не найкраща.

– Ненормальна людина, батько у нього помер, він його і бив і різав, усе на світі, там таке робилось, якби менше пили, то може було б нормально, – каже Наталія, яка обурена вчинком сусіда.

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Нападника затримали.

– Він не очікував, що його так швидко затримають, навіть не чинив ніякого супротиву. У нього вилучені і на речах були сліди крові. Зараз вони будуть направлені на проведення експертизи, – каже речник поліції Київщини Микола Жукович.

До речі, у Чернівцях вранці 8 квітня невідомі стріляли у чоловіка, який зробив їм зауваження.

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