Вибух у Кабулі прогримів у густонаселеному районі, через що загинули десятки людей.

Вибух у Кабулі прогримів у понеділок вранці і забрав життя 53 осіб.

Про це повідомив глава прес-служби Міністерства охорони здоров’я Афганістану Вахідулла Меяр.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у густонаселеному районі Кабула Кулі Мухаммадхон невідомі підірвали автомобіль. Очевидці спостерігали, як до місця події прибула велика кількість карет швидкої допомоги.

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Журналісти Associated Press звернули увагу, що вибух стався тоді, коли США і члени руху Талібан ведуть мирні переговори у Катарі.

Нагадаємо, у Багдаді через вибух у мечеті загинули та постраждали люди.

Фото: WorldKesari