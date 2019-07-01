Вибух у Кабулі прогримів у густонаселеному районі, через що загинули десятки людей.
Вибух у Кабулі прогримів у понеділок вранці і забрав життя 53 осіб.
Про це повідомив глава прес-служби Міністерства охорони здоров’я Афганістану Вахідулла Меяр.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, у густонаселеному районі Кабула Кулі Мухаммадхон невідомі підірвали автомобіль. Очевидці спостерігали, як до місця події прибула велика кількість карет швидкої допомоги.
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Журналісти Associated Press звернули увагу, що вибух стався тоді, коли США і члени руху Талібан ведуть мирні переговори у Катарі.
Нагадаємо, у Багдаді через вибух у мечеті загинули та постраждали люди.
Фото: WorldKesari
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