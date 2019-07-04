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Факти / Надзвичайні події

В Одесі у маршрутки на ходу відвалилося колесо

В Одесі у маршрутки під час руху відвалилося колесо. На щастя, ніхто не постраждав.

В Одесі у маршрутки на ходу відвалилося колесо

На 7-й станції Великого Фонтану в Одесі у маршрутки №168 на ходу відвалилося заднє колесо. На щастя, ніхто не постраждав.

До місця призначення пасажирам цієї маршрутки у цей день дістатися не судилося.

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Водій був змушений закінчити маршрут і попросити пасажирів покинути салон.

До речі, такі випадки для українських реалій не рідкість. Наприклад, схожа ситуація сталася на площі Тараса Шевченка у Києві, там у трамвая №12 на ходу відвалилося колесо.

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