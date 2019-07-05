У Вінниці п’яний патрульний на своєму авто спричинив ДТП, у якому постраждали двоє дітей.

Вночі 5 липня, близько 3.00, на перехресті вулиць Лебединського та Шимка у Вінниці Volkswagen Transporter протаранив три припарковані на узбіччі автомобілі – ВАЗ-21099, Mitsubishi Grandis та Daewoo Lanos.

Кермував мікроавтобусом патрульний поліцейський, який був не на службі та мав зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння. Від медогляду він відмовився.

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Внаслідок ДТП постраждали двоє дітей 15 та 10 років, які були у салоні ВАЗу.

Відкрито провадження за ч.1 ст.286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліцейському загрожує до трьох років років обмеження волі.

Рослідуванням справи займатимуться слідчі ДБР.













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Фото: Vinbazar.com