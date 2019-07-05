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Факти / Надзвичайні події

У Києві Volkswagen влетів у ряд авто на світлофорі – є постраждалі

У Києві на вул. Велика Васильківська, 114 сталася масштабна ДТП за участю щонайменше трьох машин.

У Києві Volkswagen влетів у ряд авто на світлофорі – є постраждалі

У Києві на перехресті вулиць Велика Васильківська і Володимиро-Либідська сталося ДТП. Водій Volkswagen влетів у ряд машин, які стояли, очікуючи зеленого кольору світлофора.

Кількість постраждалих уточнюється, на місці працює поліція.

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У Києві Volkswagen влетів у ряд авто на світлофорі – є постраждалі / 3 фотографии

Читайте: У Львівській області авто злетіло у кювет – дві особи загинули

Раніше Факти ICTV писали, що у Миколаївській області зіткнулися пасажирський та вантажний мікроавтобуси. У результаті ДТП постраждало 15 осіб, одна людина загинула.

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