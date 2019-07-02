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Факти / Надзвичайні події

У Львівській області авто злетіло у кювет – дві особи загинули

У Львівській області автомобіль Volkswagen Golf з’їхав в кювет, у результаті чого загинули дві людини.

ДТП

У Львівській області на автодорозі Львів – Луцьк водій Volkswagen Golf не впорався з керуванням, через що автомобіль з’їхав у кювет.

У результаті ДТП загинув 45-річний водій авто і 21-річний пасажир.

32-річного пасажира, який отримав тілесні травми через аварію, госпіталізували.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

До слова, неподалік від села Оконськ (Волинська область) автомобіль швидкої допомоги зіткнувся з вантажівкою.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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