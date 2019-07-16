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Факти / Надзвичайні події

Вибух газу зруйнував будинок під Києвом, є загиблий

В одному з сіл Київської області внаслідок вибуху газоповітряної суміші зруйновано приватний будинок.

Вибух газу зруйнував будинок під Києвом

Вибух газу стався о 14.50 у приватному житловому будинку у селі Сеньківка Бориспільського району.

Будинок перетворилася на купу сміття.

Внаслідок вибуху загинула одна людина.

Інші подробиці трагедії поки невідомі.

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Вибух газу зруйнував будинок під Києвом, є загиблий / 2 фотографии

Нагадаємо, у січні в Полтавській області в одній із квартир двоповерхового будинку стався вибух. Її господар загинув на місці.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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