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Факти / Надзвичайні події

У Нігерії терористи атакували людей на похоронах, 65 загиблих

У Нігерії терористи Боко Харам напали на похоронну процесію в північно-східній частині країни.

терористи

65 осіб було вбито на похоронах під час нападу терористів Боко Харам на північному сході Нігерії.

10 людей отримали поранення.

Читайте: Нігерійські пірати захопили в полон українського моряка

Голова місцевої влади Мухаммед Булама заявив, що понад 20 людей загинули під час атаки на похорон, а інші були вбиті, коли переслідували терористів.

Нагадаємо, СБУ затримала на Одещині учасника ІДІЛ.

Джерело: Daily Sabah Africa

Фото: Dreamstime

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