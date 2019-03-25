На Одещині СБУ затримала іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку Інтерплолу за терористичну діяльність.

Працівники Служби безпеки України за дорученням ГПУ затримали іноземця, якого розшукує Інтерпол за вчинення злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю. Затримання відбулося в Одеській області.

Правоохоронці повідомляють, що терорист є громадянином однієї з країн Середньої Азії. Учасник збройних формувань міжнародної терористичної організації Ісламська держава незаконно прибув на територію України, щоб уникнути відповідальності через участь у бойових діях на території Сирії.

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Іноземець хотів отримати українське громадянство шляхом фальсифікації документів. Наразі терориста затримали для екстрадиційного арешту терміном 40 діб.

Нагадаємо, за останні п’ять років діяльності СБУ викрито і засуджено за державну зраду та шпигунство 341 особу, вилучено з незаконного обігу понад 8 тис. одиниць зброї, понад 960 тис. вибухових пристроїв, боєприпасів та 10 тонн вибухівки.