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СБУ затримала на Одещині учасника ІДІЛ

На Одещині СБУ затримала іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку Інтерплолу за терористичну діяльність.

СБУ затримала на Одещині учасника ІДІЛ

Працівники Служби безпеки України  за дорученням ГПУ затримали іноземця, якого розшукує Інтерпол за вчинення злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю. Затримання відбулося в Одеській області.

Правоохоронці повідомляють, що терорист є громадянином однієї з країн Середньої Азії. Учасник збройних формувань міжнародної терористичної організації Ісламська держава незаконно прибув на територію України, щоб уникнути відповідальності  через участь у бойових діях на території Сирії.

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Іноземець хотів отримати українське громадянство шляхом фальсифікації документів. Наразі терориста затримали для екстрадиційного арешту терміном 40 діб.

Нагадаємо, за останні п’ять років діяльності СБУ викрито і засуджено за державну зраду та шпигунство 341 особу, вилучено з незаконного обігу понад 8 тис. одиниць зброї, понад 960 тис. вибухових пристроїв, боєприпасів та 10 тонн вибухівки.

Джерело: СБУ

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