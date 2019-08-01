У штаті Каліфорнія розбився винищувач ВМС США. У результаті аварії постраждали семеро відвідувачів національного парку Долина смерті.
У результаті катастрофи винищувача F/A-18E ВМС США постраждали семеро відвідувачів національного парку Долина смерті. Доля пілота невідома.
Літак розбився у так званому каньйоні Зоряних воєн, що знаходиться неподалік від бази ВМС США Чайна-Лейк у Каліфорнії.
Каньйон вкрай популярний серед любителів авіації, які приїжджають туди подивитися на тренувальні польоти.
Читайте: У Німеччині два винищувачі зіткнулися у повітрі
На даний момент на місці аварії ведеться пошуково-рятувальна операція.
До речі, у місті Ріверсайд неподалік Лос-Анджелеса на дах нежилого будинку впав винищувач ВПС США F-16.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+