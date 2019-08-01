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У результаті катастрофи винищувача ВМС США постраждали відвідувачі парку

У штаті Каліфорнія розбився винищувач ВМС США. У результаті аварії постраждали семеро відвідувачів національного парку Долина смерті.

У результаті катастрофи винищувача ВМС США постраждали відвідувачі парку

У результаті катастрофи винищувача F/A-18E ВМС США постраждали семеро відвідувачів національного парку Долина смерті. Доля пілота невідома.

Літак розбився у так званому каньйоні Зоряних воєн, що знаходиться неподалік від бази ВМС США Чайна-Лейк у Каліфорнії.

Каньйон вкрай популярний серед любителів авіації, які приїжджають туди подивитися на тренувальні польоти.

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На даний момент на місці аварії ведеться пошуково-рятувальна операція.

До речі, у місті Ріверсайд неподалік Лос-Анджелеса на дах нежилого будинку впав винищувач ВПС США F-16.

Джерело: CNN

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