PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

П’ятеро дітей загинули під час пожежі у дитячому садку в США

Пожежа у дитячому cадку в США забрала життя п’ятьох дітей. Також у результаті надзвичайної події постраждали двоє дорослих.

П’ятеро дітей загинули під час пожежі у дитячому садку в США

В американському штаті Пенсильванія через пожежу в дитячому cадку загинули п’ятеро дітей.

Інцидент стався у місті Ері в неділю, 11 серпня.

Загиблим дітям було від 8 місяців до 7 років. Також у результаті пожежі постраждали двоє дорослих, серед них – власниця закладу.

Читайте: Лісові пожежі на Канарських островах: йде евакуація, вогонь гасять з вертольотів

Причини загоряння поки не названо. Зараз поліція з’ясовує всі обставини події.

Як повідомлялося, на Київщині внаслідок пожежі в будинку загинули двоє дітей.

Джерело: CBC

Фото: Jairo Rodriguez

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стрілянина в Ель-Пасо: мережа магазинів Walmart отримує погрози про напади
Лісові пожежі на Канарських островах: йде евакуація, вогонь гасять з вертольотів
Мільярдера Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у камері
Конгрес США отримав дані про угоди Трампа з росіянами – WSJ
Пожежа на військовому об’єкті під Архангельськом – є загиблі і постраждалі
США тимчасово призупинили виділення міжнародної допомоги
Під Києвом у селі Крушинка масштабна пожежа на птахофабриці
У США кінна поліція провела афроамериканця на мотузці вулицею
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка