Пожежа у дитячому cадку в США забрала життя п’ятьох дітей. Також у результаті надзвичайної події постраждали двоє дорослих.
В американському штаті Пенсильванія через пожежу в дитячому cадку загинули п’ятеро дітей.
Інцидент стався у місті Ері в неділю, 11 серпня.
Загиблим дітям було від 8 місяців до 7 років. Також у результаті пожежі постраждали двоє дорослих, серед них – власниця закладу.
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Причини загоряння поки не названо. Зараз поліція з’ясовує всі обставини події.
Як повідомлялося, на Київщині внаслідок пожежі в будинку загинули двоє дітей.
Джерело: CBC
Фото: Jairo Rodriguez
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