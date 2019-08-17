У готелі Токіо Стар в Одесі в ніч на 17 серпня сталася пожежа.
В Одесі внаслідок пожежі в готелі Токіо Стар, який знаходиться на вулиці Водопровідній, загинули восьмеро людей. Ще 10 людей постраждали, їх госпіталізували до лікарні.
Всього в приміщенні перебувало орієнтовно 200 осіб. Евакуювали 136.
Наразі вдалося встановити, що в готелі Токіо Стар горів другий поверх, площа якого орієнтовно 200 м.кв.
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Пожежа в Одесі: в готелі Токіо Стар 8 загиблих, 10 постраждалих / 4 фотографии
Пожежу ліквідували о 4.32 на площі 1000 м. кв. Причини займання встановлюються.
За фактом пожежі в готелі Токіо Стар в Одесі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
До слова, раніше Факти ICTV писали про пожежу на птахофабриці під Києвом.
Фото: Думская
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