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Пожежа в Одесі: в готелі Токіо Стар 8 загиблих, 10 постраждалих

У готелі Токіо Стар в Одесі в ніч на 17 серпня сталася пожежа.

Пожежа в Одесі: в готелі Токіо Стар 8 загиблих, 10 постраждалих

В Одесі внаслідок пожежі в готелі Токіо Стар, який знаходиться на вулиці Водопровідній, загинули восьмеро людей. Ще 10 людей постраждали, їх госпіталізували до лікарні.

Всього в приміщенні перебувало орієнтовно 200 осіб. Евакуювали 136.

Наразі вдалося встановити, що в готелі Токіо Стар горів другий поверх, площа якого орієнтовно 200 м.кв.

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Пожежа в Одесі: в готелі Токіо Стар 8 загиблих, 10 постраждалих / 4 фотографии

Пожежу ліквідували о 4.32 на площі 1000 м. кв. Причини займання встановлюються.

За фактом пожежі в готелі Токіо Стар в Одесі відкрито кримінальне провадження  за ч. 2 ст. 270 КК – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

До слова, раніше Факти ICTV писали про пожежу на птахофабриці під Києвом.

Фото: Думская

Джерело: ДСНС

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