У Черкасах через отруєння млинцями госпіталізували дев’ятьох осіб.
Дев’ятьох осіб, серед яких п’ятеро дітей, госпіталізували з ознаками кишкової інфекції. Вони могли отруїтися млинцями з різною начинкою які придбали в одному з супермаркетів Черкас.
Ступінь важкості зазначеної інфекції оцінюється як середній.
– Фахівцями Держпродспоживслужби області організовано проведення санепідрозслідування випадку і позапланове інспектування супермаркету з відбором проб питної води, готових страв, гігієнічних змивів для проведення лабораторних досліджень, – йдеться у повідомленні.
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Контроль за ситуацією здійснює Головне управління Держпродспоживслужби у Черкаській області.
До слова, у Києві сімох студентів госпіталізували через отруєння шаурмою.
Джерело: Держпродспоживслужба