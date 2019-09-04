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Факти / Надзвичайні події

У Черкасах дев’ятеро осіб отруїлися млинцями – серед них діти

У Черкасах через отруєння млинцями госпіталізували дев’ятьох осіб.

Млинці

Дев’ятьох осіб, серед яких п’ятеро дітей, госпіталізували з ознаками кишкової інфекції. Вони могли отруїтися млинцями з різною начинкою які придбали в одному з супермаркетів Черкас.

Ступінь важкості зазначеної інфекції оцінюється як середній.

– Фахівцями Держпродспоживслужби області організовано проведення санепідрозслідування випадку і позапланове інспектування супермаркету з відбором проб питної води, готових страв, гігієнічних змивів для проведення лабораторних досліджень, – йдеться у повідомленні.

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Контроль за ситуацією здійснює Головне управління Держпродспоживслужби у Черкаській області.

До слова, у Києві сімох студентів госпіталізували через отруєння шаурмою.

Джерело: Держпродспоживслужба

Фото: Dreamstime

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