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Факти / Надзвичайні події

Отруєння на Одещині: у шести студентів знайшли гепатит А

В Одесі шестеро студентів госпіталізовані з вірусним гепатитом А.

отравление

4 вересня в Одесі до лікарні потрапили шість студентів з Дрогобицького педагогічного університету. У всіх діагностовано вірусний гепатит А.

Студенти проходили практику в Одесі.

ЧитайтеПродукти, які найчастіше стають причиною отруєнь

У медичному закладі, де перебувають студенти, здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Нагадаємо, 2 вересня у селі Авангард Одеської області 37 осіб отруїлися шаурмою і опинилися в лікарні.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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