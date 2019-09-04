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Факти / Надзвичайні події

У Шостці дівчина вистрибнула з 14-поверхового будинку

У Сумській області молода дівчина вчинила самогубство, вистрибнувши з 14-поверхового будинку в місті Шостка.

Багатоповерхівка

Поліція встановлює особу загиблої та обставини трагедії.

На вигляд дівчині 20-25 років, зріст 165-170 см, середньої статури, волосся коротке, темне, очі карі.

Читайте: У Києві дівчина викинулася з 23 поверху, залишивши три записки

На ній була спортивна кофта сірого кольору з  надписом R червоного кольору, світлі джинси, кросівки пудрового кольору.

Нагадаємо, взимку у Києві студент із Марокко вистрибнув з 14-го поверху.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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