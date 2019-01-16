У Києві з вікна на 14 поверсі шістнадцятиповерхівки на вулиці Липківського, 34 вистрибнув 20-річний студент із Марокко. Від отриманих травм він помер на місці.

Трагедія сталася 15 січня близько 22.00, повідомляє Інформатор.

Що штовхнуло іноземця на самогубство – невідомо, але в той день хлопець запізнився на свій літак і залишився у знайомих.

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За словами поліцейських, коли всі вже спали, він різко встав і виліз на підвіконня.

Його намагалися утримати за штани дівчата, які перебували в квартирі, але той звісився з вікна і впав вниз.

Мешканці будинку розповіли, що під час падіння він обвалив кондиціонер.

Проліція встановлює обставини самогубства.













У Києві студент із Марокко вистрибнув з 14-го поверху / 3 фотографии

До слова, нещодавно у Харкові у квартирі знайшли тіла двох іноземних студенток, які навчалися на другому курсі місцевого університету.

Фото: Информатор