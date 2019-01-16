У Києві з вікна на 14 поверсі шістнадцятиповерхівки на вулиці Липківського, 34 вистрибнув 20-річний студент із Марокко. Від отриманих травм він помер на місці.
Трагедія сталася 15 січня близько 22.00, повідомляє Інформатор.
Що штовхнуло іноземця на самогубство – невідомо, але в той день хлопець запізнився на свій літак і залишився у знайомих.
Читайте: У Києві дівчина викинулася з 23 поверху, залишивши три записки
За словами поліцейських, коли всі вже спали, він різко встав і виліз на підвіконня.
Його намагалися утримати за штани дівчата, які перебували в квартирі, але той звісився з вікна і впав вниз.
Мешканці будинку розповіли, що під час падіння він обвалив кондиціонер.
Проліція встановлює обставини самогубства.
До слова, нещодавно у Харкові у квартирі знайшли тіла двох іноземних студенток, які навчалися на другому курсі місцевого університету.
Фото: Информатор