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Факти / Надзвичайні події

У Черкаській області водій BlaBlaCar зґвалтував пасажирку

У Черкаській області водій BlaBlaCar зґвалтував дівчину, яка їхала з ним з Одеси.

У Черкаській області водій BlaBlaCar зґвалтував пасажирку

Водій онлайн-додатка BlaBlaCar зґвалтував пасажирку дорогою з Одеси до Черкас.

Про те, що сталося повідомила подруга постраждалої Анастасія Ліпінська.

Вона розповіла, за кермом був 51-річний чоловік Олександр Андрієнко. Чоловік пригостив попутницю кави, після якої дівчина відчула слабкість і сонливість.

– Ледве прийшла до тями після кави, подруга почала писати своєму хлопцю, що вона в небезпеці і кожні кілька кілометрів відправляти свою геолокацію. Не дочекавшись, поки дівчина втратить свідомість, водій відвіз її в ліс і зґвалтував, – розповіла Ліпінська.

У місцевій поліції підтвердили, що справа відкрита за ч.1 ст. 152 (Зґвалтування) КК України. Підозрюваного допитали, речі вилучилиа слідчий звернувся з клопотанням до суду про призначення експертизи.

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У компанії BlaBlaCar заявили, що звернулися у правоохоронні органи, однак протягом 5 днів недочекалися відповіді.

– Ми одразу ж зв’язалися зі слідчим Черкаського відділення поліції, відповідальним за ведення справи. Ми зібрали всі дані, щоб оперативно їх відправити в поліцію, як тільки отримаємо відповідний запит. Минуло кілька днів, і станом на 5 вересня поліція ще не відреагувала, – зазначили в BlaBlaCar.

Раніше Факти ICTV писали, що у Сумах 33-річний чоловік зґвалтував шестирічну дівчинку тоді як цивільна дружина перебувала у сусідній кімнаті.

Фото: Dreamstime

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